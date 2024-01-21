قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار المعدن الأصفر سجّلت ارتفاعات كبيرة خلال اليومين الماضية حتى وصل إلى 3750 جنيه للجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على قناة "ten"، اليوم الأحد، أن سبب هذا الارتفاع هو ضغط شرائي قوي على السبائك وجنيهات الذهب، مع دخول كمية من السيولة لسوق الذهب.

وأوضح أنّ أسعار الذهب سجلت ارتفاعات قوية في مدة زمنية صغيرة للغاية، لافتًا إلى أنه نصح بالتريث في الشراء في تلك الآونة لكون هذا السعر ليس عادلًا، وأن مصيرها التراجع، وهو ما حدث بالفعل.

ونوه بأنّ سعر الذهب انخفض أمس بأكثر من 200 جنيه للجرام حتى وصل إلى 3500 جنيه، ثم واصل مسار انخفاضه إلى 3450 جنيهًا.

وشدد على أنّ الأسعار قد تنخفض أكثر من ذلك لكون الارتفاعات التي سجّلها مؤخرًا في ارتفاعات غير مبررة، كما أنه لم يُسجل ارتفاعًا في البورصات العالمية.