حبس سيدة لاتهامها بالاتجار في المخدرات بمنطقة 15 مايو

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قررت النيابة العامة بـ15 مايو، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة 15 مايو.

كانت القوات الأمنية ألقت القبض على سيدة بمنطقة 15 مايو تبلغ من العمر 30 عاما بعد أن اشتبه بها قول أمني وبتفتيشها عثر بحوزتها على كمية من مخدر الهروين ومخدر الآيس وبعض المواد المخدرة الأخرى.

وبسؤال المتهمة عن سبب حيازتها للمواد المخدرة المضبوطة اعترفت بحيازتها بغرض الاتجار فيها والتحصل منها على مبالغ مالية وإدارة نشاط غير مشروع بالمنطقة، فألقت القوات الأمنية القبض عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.