مدير كاب فيردي: مواجهة منتخب مصر الأصعب على الإطلاق

قال بوبيستا، مدير منتخب كاب فيردي، إن المنتخب المصري فريق كبير ومستوى لاعبيه عالٍ جدا، فضلا عن مديره الفني الذي يتمتع بخبرات رياضية كبيرة للغاية، مشيرا إلى أن مواجهة الفريقين ستكون صعبة للغاية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للخروج من المباراة بنتائج إيجابية.

وأوضح «بوبيستا»، خلال لبرنامج «كان 2023»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ترتيب المباريات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية كان جيدا للغاية، وخاضوها بكل حماس وكانت طرق التنظيم جيدة للغاية، مشيرا إلى أن المباراة القادمة والأخيرة مع المنتخب المصري هي الأصعب على الإطلاق بالنسبة لنا نظرا للمهارة التي يتمتع بها المنتخب.

وتابع مدير كاب فيردي: «سنبذل قصارى جهدنا وبكل ما في طاقتنا للتغلب على كافة الصعوبات التي توجهنا من أجل تحقيق أعلى نقطة في أمم أفريقيا مختتما حديثه معربا عن فخره و سعادته البالغة لمنافسة المنتخب المصري باعتباره أقوى المنتخبات العربية».