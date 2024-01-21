توقعات بشطب نحو 10 آلاف وظيفة في قطاع البناء بألمانيا خلال 2024

تتوقع صناعة البناء الألمانية أن تسجل في عام 2024 أول فقدان في الوظائف في هذا القطاع منذ الأزمة المالية وذلك بسبب الأزمة في قطاع البناء السكني.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال تيم -أوليفر مولر، الرئيس التنفيذي لجمعية صناعة البناء الألمانية (إتش دي بي): "نتوقع حاليا أن تكون هناك حاجة لشطب حوالي 10,000 وظيفة في الأشهر القادمة".

وأوضح أن السبب وراء الفقدان المتوقع في الوظائف يعود إلى النشاط الاقتصادي الضعيف في قطاع البناء مشيرا إلى أنه في حين أمكن لقطاع البناء الصناعي والبناء العام تجاوز عام 2023 بسلام والخروج بانخفاض طفيف فقط في الإيرادات، فإن إيرادات قطاع البناء السكني سجلت تراجعا بنسبة 12٪. وأضاف: "نتوقع أن تنخفض إيرادات قطاع البناء السكني أيضا بنسبة 12٪ أخرى في عام 2024".

وقال مولر إن هذا سيؤثر على القطاع. وأظهرت نتائج استطلاع أجرته جمعية (إتش دي بي) بين أعضائها أن 55٪ من شركات البناء المستطلع آراؤها والبالغ عددها 450 شركة، تتوقع تردي وضع الإيرادات في عام 2024. وأوضحت النتائج أن 60٪ من الشركات ترغب في الاحتفاظ بموظفيها كما هم، مقابل 12٪ من الشركات تخطط لزيادة العمالة، و29% من الشركات تخطط تقليص عدد الوظائف.

وبحسب جمعية (إتش دي بي)، فإن عدد العاملين لدى قطاع أعمال البناء بلغ نحو 927,000 شخص في عام 2023. لذا، فإنه في حال تم تخفيض حوالي 10,000 وظيفة، فإن نسبة الوظائف المشطوبة ستعادل حوالي 1٪ فقط من وظائف القطاع.

في الوقت نفسه، أوضحت الجمعية أن هذا سيكون بمثابة أول فقدان لوظائف في قطاع البناء منذ عام 2008 إبان الأزمة المالية العالمية عندما كان هناك حوالي 700,000 شخص يعملون في هذا القطاع. بعد ذلك، ازدادت حركة التوظيف في فترة الازدهار العقاري بشكل مستمر بما يزيد عن 200,000 شخص حتى عام 2022، وذلك قبل أن يتوقف النمو في حركة التوظيف في العام الماضي حسبما تقول الجمعية. وعلى مدار سنوات عديدة ظل قطاع البناء دعامة للاقتصاد الألماني لكنه أصبح الآن مصدر قلق.