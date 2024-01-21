فينجادا: لا أشك في قدرة مصر على تخطي دور المجموعات بأمم أفريقيا

يثق نيلو فينجادا، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، في قدرة منتخب مصر على تجاوز دور المجموعات في كاس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

قال فينجادا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس":" لا أشك على الإطلاق في قدرة منتخب مصر على تخطي مرحلة المجموعات بأمم أفريقيا".

أضاف فينجادا:" بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار مختلفة عن البطولات التي أقيمت منذ 10 و15 سنة، الفجوة كانت كبيرة، الآن الفوارق أصبحت قليلة، انظر إلى غينيا وكاب فيردي، لم يكونا جيدين والآن تطورا، وأصبح ليس من السهل أن تفوز عليهما".

أشار فينجادا:" لقد خسرت مصر في النسخة الماضية أمام نيجيريا وفازت على غينيا بيساو بهدف نظيف، وكنت مديراً فنيًا لاتحاد الكرة، وكان صديقي كيروش يدرب المنتخب وكنت أدعمه".

أوضح فينجادا:" قلت لـ كيروش إنه ليس من المهم كيف تبدأ في أمم أفريقيا ولكن المهم كيف تنتهي، ووصلنا للنهائي وخسرنا بركلات الترجيح أمام الفريق الأفضل السنغال".

واصل البرتغالي:" المباراة الأولى صعب جدًا تحليلها دائما، لكن علينا أن ندرك أن مصر لعبت مباراتين وأصبح بمقدرونا فهم مستوى المنتخب".

أتم فينجادا:" السنغال والمغرب فقط اللذان يعملان بشكل منطقي، السنغال أكدت أنها فريق مرشح بقوة للفوز بالبطولة، وعلينا أن نرى المباراة الثانية للمغرب لنتأكد من كونهم مرشحين".