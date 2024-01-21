مساهمة قطاع السفر والسياحة تسجل تناميا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات

ذكر موقع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات أن مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبة 9٪، فيما بلغت عائداته قرابة 167 مليار درهم في عام 2022.

وأضاف الموقع أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية سجلت تنامياً، وبلغ إجمالي إنفاق السياح القادمين من الخارج في عام 2022 ما قيمته 117.6مليار درهم، وقد سجلت أعداد الفنادق الجديدة خلال العقد الحالي تنامياً في دولة الإمارات، حيث وصل عدد الفنادق في الإمارات إلى 1198 فندقا في عام 2022، فيما بلغت السعة الفندقية في الدولة 203 آلاف غرفة فندقية.