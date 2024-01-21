أقر صندوق النقد الدولي، بأن النشاط الاقتصادي الباكستاني استقر وأن التضخم بدأ يتراجع بشكل تدريجي، على خلفية التعديل القوي للسياسة.

وفي تقريره حول باكستان، ذكر الصندوق، أن الضغوط الخارجية قد خفت إلى حد ما، منذ يونيو العام الماضي وأن بنك باكستان "البنك المركزي" قد استفاد من التدفقات المتجددة لبدء إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وأشار تقرير الصندوق، إلى أن الأداء المالي لباكستان قد تحسن أيضا مع تحقيق الحكومة فائضا أوليا، في الربع الأول من هذا العام المالي.

وبعد أن رحب الصندوق بهذا التقدم، حذر أيضا من أن التوقعات مازالت تمثل تحديا.

وتوقع الصندوق، أن يصل النمو الاقتصادي في باكستان إلى 2.0%، في العام المالي 2024 (من 2.5% سابقا)، حيث إن الطلب مازال ضعيفا ويسجل النشاط الاقتصادي انتعاشا، على الرغم من أنه بشكل تدريجي وبدأ التضخم في التراجع، على الرغم من أنه مازال مرتفعا.

وبينما اعترف الصندوق بالتقدم الذي أحرزته باكستان، أكد الحاجة إلى إجراء إصلاحات مستدامة لمواجهة التحديات الهيكلية.