 أحدهم استخدم غازا مهيجا.. عملية موسعة للشرطة الألمانية في هامبورج بعد مشاجرة في نزل لاجئين - بوابة الشروق
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أحدهم استخدم غازا مهيجا.. عملية موسعة للشرطة الألمانية في هامبورج بعد مشاجرة في نزل لاجئين

د ب أ
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 12:44 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 12:44 م

أعلنت الشرطة الألمانية بشمال البلاد، عن القيام بعملية شرطية موسعة في نزل إقامة لاجئين في هامبورج.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في هامبورج، صباح اليوم الأحد، أن رجلين بدآ في شجار لسبب غير معلوم حتى الآن داخل النزل مساء أمس السبت، واستخدم أحدهما غازا مهيجا.

وأوضح المتحدث، أن أحد الرجلين هو من سكان النزل، وليس معروفا هويته حاليا، حيث إنه هرب بعد الحادث، ولم يتم التحقيق معه حتى الآن.

وتابع المتحدث، أنه ربما يكون هذا الشخص هو المتسبب في نشوب الشجار، ولكن ليس واضحا حتى الآن السبب وراء الشجار. ولا تزال التحقيقات مستمرة.


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