قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي ‏يرجع إلى سببين رئيسيين: الأول صعود أسعار البورصة العالمية، والآخر قيمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار.‏

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء السبت، أن «هناك تدافعًا من ‏المواطنين على شراء الذهب بشكل غير مسبوق»، وذلك تخوفًا من معدلات التضخم المرتفعة في ضوء المؤشرات ‏الاقتصادية خلال السنوات الماضية.‏

وأوضح أن الكميات المتاحة من الذهب في السوق المحلي لا تلبي الطلب المتزايد، مشيرا إلى انعكاس عمليات ‏الشراء بغرض الاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات؛ على انخفاض المعروض، لا سيما أن آلية العرض ‏والطلب تعد المقياس الرئيسي لتحديد سعر الذهب بالوقت الحالي. ‏

ولفت إلى تراجع أسعار الذهب عيار 21 السبت من مستويات 3650 إلى 3460 بانخفاض 190 جنيها، مشيرا ‏إلى عجز التجار عن استعواض كميات الذهب المباعة من الخارج.‏