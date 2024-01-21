قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي يرجع إلى سببين رئيسيين: الأول صعود أسعار البورصة العالمية، والآخر قيمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن «هناك تدافعًا من المواطنين على شراء الذهب بشكل غير مسبوق»، وذلك تخوفًا من معدلات التضخم المرتفعة في ضوء المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الكميات المتاحة من الذهب في السوق المحلي لا تلبي الطلب المتزايد، مشيرا إلى انعكاس عمليات الشراء بغرض الاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات؛ على انخفاض المعروض، لا سيما أن آلية العرض والطلب تعد المقياس الرئيسي لتحديد سعر الذهب بالوقت الحالي.
ولفت إلى تراجع أسعار الذهب عيار 21 السبت من مستويات 3650 إلى 3460 بانخفاض 190 جنيها، مشيرا إلى عجز التجار عن استعواض كميات الذهب المباعة من الخارج.