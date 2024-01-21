قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قيمة ديون مصر الخارجية وفوائدها في عام 2024؛ تبلغ نحو 29 مليار دولار، موضحا أن الحكومة تستعد لسدادها في موعدها المحدد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»،، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن إجمالي ديون العام المقبل 2025؛ تبلغ 23 مليار دولار، موضحا أن إجمالي إيرادات مصر الدولارية من مصادر قناة السويس والسياحة والصادرات والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة تتراوح بين 100 إلى 110 مليارات دولار.

وأوضح أن مصادر النقد الأجنبي تكفي للإيفاء بمتطلبات مصر السنوية من استيراد احتياجاتها وسداد أقساط الديون الخارجية، إضافة إلى دعم الاحتياطي البنك المركزي بقيمة الفائض.

ونوه أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)؛ تتبنى مضاعفة إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة الرئاسية الجديدة إلى 300 مليار دولار، مؤكدا أنه «لا يوجد أية مشاكل» إزاء سداد الديون خلال العام المقبل.

وشدد من جانبه على ضرورة «توحيد سعر الصرف»، إضافة إلى تخفيف وطأة التضخم وارتفاع الأسعار وخفض التضخم من مستويات 40 % إلى 25 % بنهاية العام الجاري، موضحا أن الأزمة الاقتصادية العالمية غير مسبوقة.

وأوضح أن مصر تواجه مخاطر على حدودها تشبه «البراكين»، قائلا: «براكين حوالينا، الشقيقة ليبيا على سبيل المثال عندهم بترول يكفيهم ويغرق الدنيا وليس لديهم مشكلة في الدولار، مختلفين له؟ في فيروس اسمه الصراع من أجل السلطة، ولكن نطمئن المواطن، مصر مرت بظروف صعبة كثيرة وتجاوزتها».