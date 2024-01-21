المعتصم سالم: فيتوريا ظلم صلاح والنني

حمّل المعتصم سالم، لاعب الإسماعيلي السابق، المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، مسئولية تدهور مستوى منتخب مصر خلال منافسات كأس أمم أفريقيا.

وقال المعتصم سالم، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن فيتوريا قرر تغيير خطته خلال منافسات كأس أفريقيا، رغم اعتماده عليها خلال المباريات الودية التي سبقت انطلاق البطولة.

وتابع المعتصم سالم :" المدرب البرتغالي روي فيتوريا هو السبب في الشكل الذي يظهر به منتخب مصر في أمم أفريقيا، للأسف لقد ظلم عدة لاعبين منهم محمد صلاح والنني بسبب تغيير طريقة اللعب في أمم أفريقيا، للأسف محمد النني شال الليلة بسبب قرارات فيتوريا".

وأضاف:" مصر تعاني بشكل كبير في مركز صناعة اللعب، وهو ما جعل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، يعتمد في هذا المركز على اللاعب محمد صلاح، وهو ما أفقد اللاعب بريقه، خاصة وأن قوة محمد صلاح تظهر في الخط الأمامي وليس في وسط الملعب".