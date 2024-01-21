رئيس ائتلاف القانون بالعراق يدعو أمريكا إلى إنهاء الهجمات المتبادلة في المنطقة

دعا نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية إلى سرعة التحرك لتخفيف حدة التوتر في فلسطين ولبنان والبحر الأحمر وشمال سوريا والعراق وإنهاء الهجمات المتبادلة التي قد تنذر بإتساع الحرب.

وذكر المالكي ، خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد الينا رومانسكي، أن "الأزمات الكثيرة التي تواجه المنطقة لا سيما الأحداث في فلسطين المحتلة ولبنان والبحر الأحمر وشمال سوريا والعراق بحاجة إلى سرعة التحرك لتخفيف حدة التوتر وإنهاء الهجمات المتبادلة التي قد تنذر بإتساع الحرب".

وأكد على" أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكيَّة والمضي في إدامتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لاسيما اتفاقية الإطار الاستراتيجي ما تنسجم مع أهمية المرحلة الراهنة".

بدورها، جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق والاستمرار في مواصلة الحوارات بين البلدين من أجل تعزيزِ مشاريع الشراكةِ في مختلف القطاعات المهمةِ والحيويةِ.

وحسب بيان لمكتب المالكي، جرى استعراض مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وتصاعد التوترات في المنطقة وتداعيات عملية طوفان الأقصى وحرص بغداد على ضرورة إنهاء العدوان الصهيوني وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات.