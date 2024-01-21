شوبير: سأظل مساندا لمنتخب مصر لنهاية الطريق

أكد الإعلامي أحمد شوبير، على دعمه ومساندته الكاملة لمنتخب مصر الفترة المقبلة في مشواره بكأس أمم أفريقيا حتى نهاية الطريق.

قال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" سأظل مساند لمنتخبنا الوطني إلى نهاية الطريق، لدينا مواجهة مع الرأس الأخضر، إن شاء الله نعدي ونكسب، ونظل مع المنتخب الوطني حتى النهاية".

أتم شوبير:" لا قدر الله في حالة الخروج، نبحث الأخطاء بهدوء وعقل، ونبني للفترة المقبلة، حتى في حالة الفوز لو لدينا أخطاء يجب علينا تصحيحها".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة الرأس الأخضر في مباراة مصيرية من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا.