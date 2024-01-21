استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بإحدى لجان الشهادة الاعدادية بشمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، عن استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بإحدى لجان الشهادة الإعدادية؛ وذلك لعدم الانضباط وتوفير العدالة بين الطلاب.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، من خلال بيان له، استبعاد كلً من "س.أ.ع"، رئيس اللجنة، "م.م.ع"، المراقب الأول بإحدى لجان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي.

وأضاف البيان، أنه تم إحالتهما إلى التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية؛ نظراً لما بدر منهم من مخالفات، وسيتم الإعلان عن العقوبة فور اعتمادها.