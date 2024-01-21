 رئيس غرفة صناعة الأردن: لا أحد ينكر حجم الآثار الاقتصادية السلبية على المنطقة جراء حرب غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس غرفة صناعة الأردن: لا أحد ينكر حجم الآثار الاقتصادية السلبية على المنطقة جراء حرب غزة

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 9:44 ص
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أن الحرب الإسرائيلية المستعرة والمستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي لها تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد بالمنطقة.

وشدد على الحاجة إلى مزيد من التكاتف العربي لتجاوز الآثار السلبية لهذه الحرب والتي قد تكون كارثية على الجميع.

وقال الجغبير، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش جلسة حوارية عقدت في مقر غرفة الصناعة الأردنية بحضور لفيف من رجال الصناعة، إن لا أحد يستطيع أن ينكر حجم الآثار الاقتصادية السلبية على المنطقة جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة ومخاوف توسيعها في نطاق الإقليم، مشيرا إلى أن مصر والأردن وبحكم الجوار يعدان أكثر دول المنطقة تأثيرا بهذه الحرب.

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