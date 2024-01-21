

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تخصيص 48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي بعنوان "صيام النوافل.. آداب وأحكام"، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وضمن نشاطها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الندوات تبدأ من يوم السبت القادم بعد صلاة العشاء، وذلك بعدد من المساجد، وتتضمن: الإمام الحسين وسيدنا عمرو بن العاص، والوعد الحق، وفاطمة الزهراء، والسيدة فاطمة، وعدد آخر من المساجد.

وأكدت الوزارة أنها حريصة على تكثيف الأنشطة والفعاليات في الفترة الحالية، إلى جانب مواصلة العمل على تأهيل وتدريب الأئمة، فضلا عن مشاركة الواعظات في كل أنشطة الوزارة، خاصة في ظل الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك.