إندونيسيا تستهدف وصول مليون سائح صيني في عام 2024

حددت وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسية هدفا يتمثل في جذب مليون إلى 5ر1 مليون سائح من الصين في عام 2024 ، وفقا لمسئول من الوزارة.

ومن المتوقع أن يوفر السياح الوافدون توزيعا متساويا للفوائد السياحية في إندونيسيا، وفقا لوكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وقال المدير الإقليمي الأول للتسويق السياحي في الوزارة، ويسنو سيندوتريسنو، في بادونج بجزيرة بالي: "في العام الماضي، استهدفنا 361 ألف سائح صيني، وحققنا 707 آلاف. وهذا العام، نزيد الهدف إلى مليون إلى 5ر1 مليون".

ومن المتوقع تحقيق التوزيع المتساوي لأن الوزارة شهدت نمطا جديدا من السفر بين الصينيين. أي أن 65% منهم من الشباب الذين لديهم أطوال رحلات سياحية أطول ويفضلون الأنشطة المتعلقة بالمغامرة والطبيعة والثقافة.

وأكد أنه في جميع البرامج الترويجية للصين في عام 2024، يتم تضمين القرى السياحية والإقامة المنزلية والعديد من الوجهات التي تديرها المجتمعات في القرى.