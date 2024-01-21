استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية: جانتس يزداد قوة ونتنياهو يتراجع

كشف استطلاع أجرته القناة 13 الإسرائيلية، مواصلة بني جانتس التقدم، فيما يواصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو التراجع في حال أجريت الانتخابات اليوم.



وبعد مرور ثلاثة أشهر ونصف على الحرب في غزة، فإن المعسكر الوطني الذي يتزعمه جانتس سيكون أكبر حزب بـ37 مقعدا. يحصل حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو على 16 مقعدا فقط، ويأتي ثالث أكبر حزب " هناك مستقبل برئاسة يائير لابيد بـ14 مقعدا.



وبحسب الاستطلاع، حصل كل من شاس وإسرائيل بيتنا على 9 مقاعد، وعوتسما يهوديت على 8 مقاعد، ويهدوت التوراة على 7 مقاعد، والصهيونية الدينية على 6 مقاعد، وحزب القائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد، وميرتس على 4 مقاعد.



ولم يتجاوز حزب العمل وكذلك التجمع نسبة الحسم، وتظهر خريطة الكتل أن كتلة الأحزاب في الائتلاف الحالي تمتلك 46 مقعدا، مقابل 69 لكتلة الائتلاف السابق.



وكشف الاستطلاع في حال تولى الوزير نير بركات رئاسة الليكود فإنه سيفوز بـ21 مقعدا، مقارنة بـ16 مقعدا في حال فاز بها نتنياهو.



وبمقارنة رؤساء المعسكر الوطني، يحصل الوزير غادي آيزنكوت على 39 مقعدا إذا تولى رئاسة الحزب. فيما لو بقي جانتس بقيادة الحزب، سيحصل على 35 مقعدا .



وفيما يتعلق بمسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء، يحصل جانتس على 48% مقابل 30% لنتنياهو. لكن بالمقارنة مع آيزنكوت يحصل الوزير على 45% مقابل نتنياهو على 32%.