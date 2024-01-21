إحصائية: نحو 43% من المتقاعدين بألمانيا يتقاضون دخلا يقل عن 1250 يورو شهريا

يضطر أربعة من كل عشرة متقاعدين في ألمانيا (42.3%) إلى تدبير أمورهم المعيشية بدخل صافي يقل عن 1250 يورو شهريا.

جاء ذلك وفقا لحسابات أعلنها مكتب الإحصاء الاتحادي بناء على طلب من نائب البرلمان عن حزب اليسارديتمار بارتش، وأظهرت هذه الحسابات أن هؤلاء الأشخاص يبلغ عددهم نحو 7.5 مليون شخص منهم أكثر من 5.2 مليون امرأة بما يعادل أكثر من 53٪ من جميع النساء المتقاعدات في ألمانيا.

وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي في حساباته إلى النتائج الأولية للتعداد السكاني المصغر عام 2022.

ويصل وفقًا للإحصائيات، دخل ما يزيد عن واحد من كل أربعة متقاعدين (26.4%) إلى أقل من 1000 يورو صافي شهريا، ولفت المكتب أيضا إلى أن نسبة النساء في هذه الشريحة أعلى من نسبة الرجال بشكل واضح إذ كشف الإحصائيات أن نسبة المتقاعدات اللاتي يحصلن على دخل شهري يقل عن 1000 يورو تبلغ 36.2%، مقابل 13.9% بين الرجال المتقاعدين.

وفي تصريحات لشبكة التحرير "دويتشلاند"، قال النائب بارتش إن "المتقاعدين هم أكبر الخاسرين من التضخم، إنهم مهددون في عام 2024 بانخفاض حقيقي في قوتهم الشرائية للعام الرابع على التوالي." وطالب الحكومة الألمانية بتنفيذ زيادة مرة واحدة وإضافية للمعاشات بنسبة 10٪ في هذا العام لتعويض التضخم على الأقل.

ووفقا لبيانات تأمين المعاشات التقاعدية في ألمانيا، بلغ متوسط المعاش الإجمالي في عام 2022 للرجال 1728 يورو، بينما بلغ متوسط المعاش الإجمالي للنساء 1316 يورو.

وكان وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل أعلن أمس السبت أنه يعتزم قريبا طرح الحزمة المخصصة لتأمين المعاشات على المدى الطويل، والتي تم الإعلان عنها منذ أشهر.

وقال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "مشروع القانون مطروح ومن المقرر تقديمه بسرعة بعد اتخاذ قرار الميزانية، سنعمل على استقرار معاشات التقاعد وضمان مستوى المعاشات".

وتهدف الخطة إلى تأمين الحد الأدنى لنسبة المعاشات عند نسبة 48٪ من الأجور على المدى البعيد حيث يسري حاليًا هذا الحد الأدنى للمعاشات الضمانية حتى عام 2025.