مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: اكتظاظ المواطنين في رفح يُعمق الأزمة الإنسانية

قال مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان السفير إبراهيم خريشة، إن المذبحة والمجزرة في قطاع غزة، والتي يتابعها العالم على شاشات التليفزيون لما يزيد عن 106 أيام، أدت إلى سقوط 100 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح.



ونوه خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن «الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى دمار غير مسبوق في البنى التحتية»، قائلًا إن الضفة الغربية شهدت سقوط أكثر من 400 شهيد، وأكثر من 4200 جريح، منذ 7 أكتوبر.



ولفت إلى اعتقال ما يزيد عن 6 آلاف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، مضيفًا: «هناك 12 ألف معتقل في سجون الاحتلال، ونحاول مع الصليب الأحمر متابعة الأمر بغرض الحصول على معلومات بشأن أوضاعهم، لكنهم لم يتمكنوا حتى اللحظة من الوصول إلى المعنيين».



وأشار إلى أن شمال قطاع غزة يواجه مشكلة مرتبطة بإيصال المواد الطبية والأغذية والوقود، كما أن اكتظاظ أكثر من 1.3 فلسطيني في منطقة رفح، يُعمق الأزمة الإنسانية والكارثة.



وذكر أن «المواقف بدأت تتغير قليلًا بعد أن كشفت الكثير من القيادات الأوروبية الادعاءات والكذب الذي تروجه حكومة الاحتلال، ومنها: ذبح وحرق 40 رضيعًا، وقصف المستشفى المعمداني، واغتصاب النساء».



وأوضح أن الجانب الفلسطيني دعا أكثر من مرة إلى السماح للجنة تقصي الحقائق المستقلة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بالذهاب والتحقيق، معقبًا: «لو ثبت شيء من هذ القبيل فليتحمل كل مسئولياته، لكن إسرائيل تعلم مدى الكذب والتزييف الذي قامت به وتستمر فيه».





