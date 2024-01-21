فينجادا: لم يتواصل معي أي مسؤول لتدريب الزمالك

نفى البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، الأنباء المتداولة بوجود مفاوضات بينه وبين الزمالك لتولي مسؤولية تدريب الفريق.

قال فينجادا في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" كنت أتحدث مع المسؤولين في الزمالك منذ عدة أسابيع عن طريق عمرو أدهم، لأنني كنت مديرا فنيا للفريق في السابق ولا زلت في تواصل معهم وتوسطت للنادي من أجل الحديث مع سبورتنج لشبونة بخصوص أزمة مستحقات شيكابالا".

أضاف فينجادا:" لم أتدخل في المرحلة الأخيرة من المفاوضات بين الزمالك وسبورتنج لشبونة، ولكن تحدثت كثيرا مع مجلس إدارة الفريق البرتغالي وقطعنا أشواطا كبيرة في وقت سابق وكان سبورتنج قريبا من الموافقة على عرض الزمالك بتقسيط الغرامة".

أشار فينجادا:" خلال تواجدي في دبي منذ أسبوعين، قابلني عمرو أدهم وجلسنا لمدة ساعة ونصف وتحدثنا عن مستقبل الزمالك سواء بتصعيد اللاعبين الصغار أو إتمام تعاقدات بعد فك القيد وأعرف أن الزمالك مليء باللاعبين الموهوبين".

أتم فينجادا:" تلقيت اتصالات كثيرة على مدار الـ 10 أيام حول احتمالية تدريب الزمالك ولكن أقول في نهاية الأمر إنني أحب الزمالك والكرة المصرية لأن مصر هي بلدي الثانية وأنا مدير فني ولكن لم يكن هناك أي حديث رسمي مع المسؤولين في الزمالك ولكن فقط كأصدقاء".