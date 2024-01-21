رئيس «الدستورية العليا»: دول أوروبية تطلب استشارة المحكمة في مبادئها

قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن دولًا أوروبية طلبت حق اللجوء للمحكمة من ناحية الاستشارة للتعرف على مبادئها في أمور تكون معروضة في هذه الدول.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء السبت، أن هذه الدول تولي اهتمامًا بضرورة نشر الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية شهريًّا على موقع "كوديس" التابع للاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن هذا الموقع تابع للجنة فينسيا وهي تعتبر ذراع التطور الديمقراطي للاتحاد الأوروبي، موضحًا أن مصر تُدعى كعضو مراقب في هذه اللجنة.

ونوه بأن هذا الموقع يبرز الأحكام والمشكلات الدستورية، موضحًا أن مصر منذ عام عضو فاعل في هذا الموقع.

يُشار إلى أن هذه المقابلة أجريت بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور دستور 2014.