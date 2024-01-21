قال الفنان أحمد العوضي، إن دور البطولة في فيلم «الإسكندراني» كان يمثل تحديًا بالنسبة له لتحقيق نجاحات في السينما مثل النجاحات التي يحققها في الدراما.

وأشار «العوضي»، خلال مقابلة خاصة له ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن الفيلم حقق 8 ملايين جنيه في أول 6 أيام، مؤكدًا أنه رقمًا كبيرًا لهذا الفيلم، وبالأخص أنه ليس في فترة أعياد أو حفلات.

وأضاف أن فيلم الإسكندراني به قصة جيدة ودراما مختلفة وبه تمثيل جيد جدًا، مؤكدًا أن المخرج خالد يوسف ساعده في الظهور بتمثيل مختلف، في الوقت الذي لم يحضّر كثيرًا لهذا الفيلم.

وتابع: «عندي حق عرب في رمضان 2024.. بإذن الله يعجب الجمهور».