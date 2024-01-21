محمد إسماعيل عمر: استغرقت عام ونصف في دراسة مراجع تاريخية حول روايتي ورثة قارون

كشف الكاتب والروائي محمد إسماعيل عمر، أن روايته الرابعة "ورثة قارون" سيشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب المرتقب انطلاقه خلال أيام، وأن فكرتها جاءت من صدفة دبرها القدر ليجمعه بلص آثار حدثه بشغف عن مهنته.

وقال محمد إسماعيل عمر، في تصريحات خاصة للشروق: لم أكن أعرف قبلها بالتنقيب المنزلي المنتشر في بعض قرى الجنوب بحثًا عن كنز موعود حالف الحظ مكتشفه. أثار هذا الشخص فضولي عندما أشار إلى مقدرته هو وفريقه على اختراق أي رصد إلا الحارس للبحيرة الملعونة: "قارون".

وتابع: كنت مهمومًا وقتها بالمواريث غير المادية التي تصيبنا خلسة من أسلافنا فتقود سلوكياتنا دون أن ندري، كذبات وإحباطات وأحلام تناقلتها الأجيال حتى ظننتها تغلغلت في أحماضهم النووية فكُتِبت على وجوههم كلون البشرة وسائر الصفات الجسدية.

وواصل: وربما لمست تقارب خرافات البحيرة مع فكرتي الشاغلة أو توسمت فيها مدخلًا سرديًا، اتفقت مع الرجل على جلسات عمل يشرح لي تاريخ الفيوم في نسخته الشعبية، آثرت أن أبدأ معه قبل دراسة نفس الحقبة من مراجعها. فوجئت بكم مذهل من الخرافات الدينية والتمسك بها والخوف من مناقشتها خشية الهرطقة وإنكار ما يرونه ثوابت دينية.

وكشف عمر عن أنه قد استغرقت كتابتها حوالي سنة ونصف بسبب احتياجي لدراسة بعض المراجع التاريخية كما تأخرت الزيارات الميدانية للبحيرة والأماكن الأثرية بسبب السفر، وأن قارون هو اسم يحمل أكثر من معنى، فهو بحيرة الفيوم الآن بعد تحريفها من بارون اسمها القديم، وهو أيضًا رمز الثراء والعصيان والعقاب الإلهي. سميت الرواية بورثة قارون اعتقادًا مني بأن كل منّا يحمل من قارون أثرًا؛ تؤسس الخرافات نسبة من وعينا ويشقينا البحث عن المال.

واختتم أنه اختار لروايته إهداء جاء كالتالي: إلى السادة المتحلقين معي حول البحيرة، يحدونا الكنز، ويُثقلنا الإرث، هذا النص لكم. ولي، قائلا: هكذا استهللت روايتي الرابعة "ورثة قارون" بهذا الإهداء كأنما أذكر نفسي قبل الآخرين بأننا جميعًا شركاء في هذه التركة المثقلة.

محمد إسماعيل عمر، كاتب وروائي مصري من مواليد عام 1974 صدرت له من قبل ثلاثة أعمال هم: "حدث في شنجن"، "باب الزوار"، و"سارقة الأرواح"، وتعد رواية "ورثة قارون" عمله الرابع، وتعاونه الثالث مع دار العين.