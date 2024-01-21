حبس 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالتبين

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قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتسبب في افتعال مشاجرة وحدوث إصابات بها بمنطقة التبين بسبب خلافات الجيرة.

كانت الأجهزة الامنية بالقاهرة تلقت بلاغا بوجود مشاجرة بمنطقة التبين بين جيران وتبادل الضرب بالعصي والشوم ووجود مصابين بالمشاجرة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين أن المشاجرة بين عائلتين وأن السبب وراءها خلافات الجيرة بينهما، فيما تمكنت القوات الأمنية القبض على 6 أشخاص من أطراف المشاجرة وعُثر بحوزة المتهمين على عدد من الشوم وصناديق المياه الغازية الفارغة.

كما تم نقل المصابين للمستشفى القريبة لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة العامة التي اتخذت قرارها سالف الذكر.