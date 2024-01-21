محمد مكي: محمود ممدوح هو مستقبل الكرة المصرية

أكد محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أن محمود ممدوح مهاجم الفريق، من أبرز اللاعبين الواعدين في كرة القدم المصرية، ومن أهم العناصر داخل الفريق.

وأضاف مكي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "+90" على قناة النهار: "ممدوح من أصحاب القدرات المميزة خاصةً أنه صغير السن وقابل للتطوير، ويحتاج العمل على ضبط العقلية وسيكون لديه مستقبل مميز سواء مع نادي كبير أو منتخب مصر".

وتابع محمد مكي: "ممدوح يتواجد ضمن اهتمامات الأندية الكبرى بالإضافة إلى عرض خارجي، ولكن لم يصل أي عروض رسمية له حتى الآن، وأعتقد أنه سوف يصل عرض له خلال الأيام القليلة المقبلة، وعليه التركيز مع الفريق في الوقت الحالي وعدم الالتفات للعروض، ولكن أجلًا أم عاجلًا سوف ينتقل لأحد الفرق قريبًا".