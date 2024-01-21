إزالة 7 حالات تعدِ على الرقعة الزراعية بالغربية

واصلت الجهات التنفيذية في الغربية حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية في المراكز والمدن، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.



وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات، من خلال متابعته مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، إزالة 6 حالات تعد على مساحة 10 قراريط، وإزالة مخالفة للبناء على مساحة 100 م 2، خلال الفترتين الصباحية والمسائية بقرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تحويل 6 متعدين على الأراضي الزراعية ومخالف للبناء للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



ويتابع محافظ الغربية الحملات عن كثب عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة في الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.



يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي.



وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.