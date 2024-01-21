 قيادي في حماس: طوفان الأقصى علامة فارقة لفرض واقع جديد - بوابة الشروق
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قيادي في حماس: طوفان الأقصى علامة فارقة لفرض واقع جديد

هديل هلال
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 8:24 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 8:24 م

قال القيادي في حركة حماس غازي حمد، إن «عملية طوفان الأقصى علامة فارقة لمواجهة الاحتلال وفرض واقع جديد»، مؤكدًا أن الفلسطينيين مستمرون في مقاومة الاحتلال حتى النهاية.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «العربي»، مساء الأحد، أن الحركة اتخذت منذ بدء الحرب، خطوات عملية لتفنيد الراوية الإسرائيلية، وتوجيه العالم نحو الرواية الفلسطينية.

وأشار إلى أن «الكثير من المواقف المشرفة أدت إلى تحول جذري في المواقف والروايات»، قائلًا إن «الموقف العام انقلب لصالح الفلسطينيين».

واستطرد: «بكل فخر واعتزاز قطعنا شوطًا كبيرًا بمساعدة الكثير من وسائل الإعلام؛ التي غيرت مفهوم الرواية بشكل كامل وساندت الموقف الفلسطيني».

وذكر أن البيان الصادر عن الحركة اليوم، شدد على أن «طوفان الأقصى» عملية عسكرية تأتي جزءًا من مواجهة الاحتلال، منوهًا أن تلك المواجهة لم تبدأ في 7 أكتوبر.

ونوه أن إسرائيل استطاعت في البداية تعبئة رؤية معينة، جعلت بعض الدول والمؤسسات الإعلامية تروج لـ«7 أكتوبر» على أنه عمل إرهابي وهجومي على دولة الاحتلال.

ولفت إلى أن «صورة إسرائيل تعرت بشكل كبير، بعدما اتضح للعالم مدى وحشية تلك الدولة وارتكابها للمجازر والقتل الجماعي والإبادة، في غزة».

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