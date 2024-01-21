أوجسبورج يعود للانتصارات بثنائية في مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

وضع فريق أوجسبورج حدا لنتائجه المهتزة، التي عانى منها في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا).

واقتنص أوجسبورج فوزا ثمينا 2 / 1 من ملعب مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الأحد، في المرحلة الـ18 للمسابقة.

وبادر مونشنجلادباخ بالتسجيل في الدقيقة 26 عن طريق جوردان سيياتشو في الدقيقة 26، لكن أوجسبورج انتفض في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه هدفين بواسطة فيليب تيتز وأرني أنجيلس في الدقيقتين 47 و51 على الترتيب.

وارتفع رصيد أوجسبورج، الذي حقق فوزه الأول في البطولة بعد غياب 4 مراحل، إلى 21 نقطة في المركز العاشر، حيث يعود آخر انتصار له في المسابقة إلى الثالث من ديسمبر الماضي، حينما تغلب 2 / 1 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت.

في المقابل، توقف رصيد مونشنجلادباخ، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و5 تعادلات، عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.