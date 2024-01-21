الصور الأولى من كواليس مسلسل عتبات البهجة بحضور الفنان يحيى الفخراني

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة" عن الصور الأولى من كواليس المسلسل، والتي يظهر فيها بطل العمل الفنان يحي الفخراني.

المسلسل المقرر عرضه يدخل السباق الرمضاني 2024، من تأليف مدحت العدل عن رواية تحمل نفس اسم المسلسل للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنان يحي الفخراني عددًا من الفنانين منهم جومانا مراد وسيد رجب وصفاء الطوخي وسما إبراهيم وصلاح عبد الله وجيهان الشماشرجي وحنان يوسف ومايان السيد.

تدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة" في إطار الدرما الاجتماعية حول أحد الأجداد، وعلاقته بأحفاده.