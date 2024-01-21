حماس تصدر كتيبا يوضح روايتها حول طوفان الأقصى

أصدر المكتب الإعلامي لحركة "حماس"، اليوم الأحد، كتيبا يوضح فيه رواية الحركة حول العملية التي نفذتها ذراعها المسلح كتائب عز الدين القسام ضد البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت الحركة في مقدمة الكتيب، الذي جاء في 16 صفحة ويحمل عنوان: هذه روايتنا.. لماذا طوفان الأقصى؟"، إنها تود أن توضح في هذا الإصدار ما حدث يوم السابع من أكتوبر ولماذا كانت هذه العملية وما سياقاتها المرتبطة بالقضية الفلسطينية.



كما أفادت الحركة بأن الكتيب يهدف إلى "دحـض زيف المزاعـم الصهيونية، ووضع الحقائـق في نصابهـا الصحيح"، وفقا لوكالة الأناضول.



وورد في الكتيب أن "عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية لمواجهة ما ُيحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد ّالأقصى والمقدسات".



كما هدفت العملية، وفق كتيب "حماس"، إلى "إنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، وعلاوة عن أنها خطوة طبيعية في إطار التخلص من الاحتلال، واستعادة الحقوق الوطنية، وإنجاز الاستقلال والحرية كباقي شعوب العالم، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".



وحول اتهام الحركة باستهداف المدنيين الإسرائيليين خلال العملية ردت "حماس" في الكتيب، بأن "تجُّنب استهداف المدنيين، وخصوصا النساء والأطفال وكبار السن، هو التزام ديني وأخلاقي يتربى عليه أبناء حماس".



وأضافت: "نحن نؤكد ما أعلناه مرارا بأن مقاومتنا منضبطة بضوابط وتعليمات ديننا الإسلامي الحنيف، وأن استهداف جناحها العسكري هو لجنود الاحتلال، ومن يحملون السلاح ضد أبناء شعبنا".



وشددت على أنها "حركة تحرر وطني ذات فكر إٕسلامي معتدل تنبذ التطرف وتؤمن بقيم الحق والعدل والحرية وتحريم الظلم كما تؤمن بالحرية الدينية والتعايش الإنساني الحضاري".



وفيما يتعلق برفض الولايات المتحدة ودول أوروبية لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قالت "حماس": "ندعو هذه الدول ولا سيما الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وبريطانيا إذا كانت معنية بالعدالة حقاً كما تدعي أن تعلن دعمها لمسار المحكمة للتحقيق بكل الجرائم التي اقترفت في فلسطين المحتلة".



كما طالبت الحركة من هذه الدول أن تساعد في مضي المحكمة بتحقيقاتها بشكل فعال.