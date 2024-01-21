رياض محرز يرد على الانتقادات: نحن على الطريق الصحيح

كسر رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، حاجز الصمت ليرد على حملة الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية، من جماهير بلاده.

وكان رياض محرز قد تعرض لانتقادات لاذعة، بعد تعادل المنتخب الجزائري في أول مباراتين بدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا، أمام أنجولا (1-1)، وبوركينا فاسو (2-2).

قال رياض محرز في تصريحات لقناة «الكاف»:" أحاول دائما تقديم كل ما أملك من أجل المنتخب، ولن أبخل بأي جهد في سبيل بلدي".

أضاف محرز:" صحيح أن الجهة اليسرى في المنتخب الجزائري أكثر تحررا، وهذا راجع إلى فرض رقابة كبيرة علي في الجهة اليمنى، ودائما ما يتم تكليف لاعبين لمراقبتي".

أشار محرز:" أطلب من الأشخاص الذين يقولون بأننا يجب أن نفوز دائما بثلاثة أهداف في كل المباريات، أن يبقوا خلف شاشات هواتفهم، ويتركوننا نعمل، فنحن في الطريق الصحيح".

أتم رياض محرز:" نركز فقط على الملعب، سنقوم بكل شيء بمفردنا ولا أحد سيساعدنا، نعلم بأن الشعب وعائلاتنا يدعموننا ويقفون خلفنا، وسنفعل ما في وسعنا لأجلهم".