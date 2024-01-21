 تركيا تعلن ضبط وإنقاذ 61 مهاجرا قبالة سواحل شمال غربي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تعلن ضبط وإنقاذ 61 مهاجرا قبالة سواحل شمال غربي البلاد

أنقرة - د ب أ
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 6:17 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 6:17 م

تمكنت فرق خفر السواحل التركية، من ضبط وإنقاذ 61 مهاجرا غير نظامي قبالة شواطئ ولاية جناق قلعة، شمال غربي البلاد.

وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الأحد، بأن الفرق سارعت لإنقاذ 28 مهاجرا تعطل محرك قاربهم المطاطي، ووجهوا نداء استغاثة، قبالة سواحل قضاء أيواجيك في الولاية.

ولفت إلى أن المهاجرين الذين تم انقاذهم يحملون الجنسية الأفغانية.

كما ضبطت فرق خفر السواحل، 33 مهاجرا أفغانيا على متن قارب مطاطي آخر قبالة شواطئ أيواجيك، بجناق قلعة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، أحيل المهاجرون إلى مركز الإعادة في أيواجيك.

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