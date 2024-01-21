توقعات بسقوط أمطار متوسطة ونشاط في حركة الرياح بمحافظة دمياط غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة غدًا الإثنين، في محافظة دمياط، مشيرة إلى أن شدة الرياح ستصل إلى 60 كيلومترًا، فضلًا عن ارتفاع أمواج البحر المتوسط.

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، أن هناك تقلبات في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط بداية من غد الإثنين، على جميع السواحل الشمالية، بجانب انخفاض كبير في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

ويتوقع الخبراء، أن تنخفض درجات الحرارة العظمى غدا وتسجل 18 درجة للعظمى، وتصل الصغرى إلى 12 درجة، مع توقعات بأن يسود طقس بارد نهارًا مع أجواء شديدة البرودة في الليل.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على جميع أنحاء السواحل الشمالية، ومن بينها محافظة دمياط، تزامنًا مع تقلبات جوية ونسبة سقوط أمطار تصل إلى ‎%60‎ تقريبا.