 كوريا الجنوبية تنهي العمل برسوم مكافحة الإغراق على ألواح الصلب المقاوم للصدأ الياباني - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تنهي العمل برسوم مكافحة الإغراق على ألواح الصلب المقاوم للصدأ الياباني

د ب أ
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 9:25 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 9:25 ص
قررت لجنة التجارة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إلغاء العمل برسوم مكافحة الإغراق التي تم فرضها منذ عام 2004 على ألواح الصلب اليابانية المقاومة للصدأ.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن القرار جاء بعدما لم تطلب الشركات المحلية المنتجة لألواح الصلب غير المقاوم للصدأ تمديد الرسوم التي تبلغ نسبتها 15.39%، وفقا للجنة التجارة الكورية.

وقالت اللجنة في بيان: "منذ عام 2004، تراجعت واردات الصلب المقاوم للصدأ الياباني بقوة بعد فرض رسوم مكافحة الإغراق"، مشيرة إلى أن الميزة التنافسية للقطاع المحلي في طريقها للانتعاش.

وأظهرت البيانات الحكومية، أن واردات الصلب الياباني لكوريا الجنوبية، التي بلغت 9269 طنا خلال عام 2003، تراجعت بأكثر من النصف إلى 4303 أطنان خلال عام 2021.

وأوضحت اللجنة، أنه سوف يتم إلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على ألواح الصلب الهندية والإسبانية المقاومة للصدأ هذا الأسبوع.

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