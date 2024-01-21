سوريا: اعتقال شخصين على خلفية قصف إسرائيلي أدى إلى مقتل قيادات إيرانية في دمشق

اعتقلت شعبة المخابرات العسكرية السورية شخصين على الأقل في حملة أمنية في منطقة المزة فيلات بالعاصمة دمشق على خلفية الاستهداف الإسرائيلي أمس السبت ومقتل قيادات إيرانية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.



وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم، إن "شعبة المخابرات العسكرية نفذت خلال الساعات الفائتة حملة أمنية واسعة في منطقة المزة فيلات بالعاصمة دمشق، وذلك على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمبنى في المنطقة أمس السبت".



وتابع: "المخابرات العسكرية اعتقلت شخصين اثنين على الأقل حتى هذه اللحظة من القاطنين في المزة فيلات، أحدهما صف ضابط، وسط استمرار الحملة".



ووفق المرصد، يأتي ذلك بعد مقتل 10 أشخاص أمس باستهداف إسرائيلي لمبنى في حي المزة فيلات بدمشق أدى إلى مقتل خمسة إيرانيين وثلاثة سوريين وعراقي ولبناني الجنسية.



وحسب المرصد، "يقع المبنى المستهدف، ضمن منطقة أمنية في حي المزة فيلات في العاصمة دمشق، وهو أحد مباني الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، كما يقطن في الحي قيادات من الحرس الثوري الإيراني وحركة الجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني".