قيادي في حماس: معنيون بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة

قال القيادي في حركة حماس غازي حمد، إن الحركة معنية بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والمجازر والعدوان على الشعب الفلسطيني، كما تقاتل الاحتلال في الميدان وتلحق به خسائر فادحة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «العربي»، مساء الأحد، أن الحركة تكثف اتصالاتها مع العديد من الأطراف التي أرادت التدخل لإنهاء الحرب على غزة، خاصة الأخوة في مصر وقطر.

وأشار إلى أن «الأخوة في مصر وقطر بذلوا جهدًا مشكورًا ومقدرًا في النقاش، وفتح التواصل مع الحركة بشكل كامل وتبادل الأفكار»، مؤكدًا أن «الكل يُجمع على أهمية انتهاء الحرب».

وذكر أن «الحركة طرحت أهم بنودها في المفاوضات مع الاحتلال، وهي: الوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة المهجرين إلى منازلهم».

ونوه أن «تلك البنود لاتزال في إطار التشاور والاتصالات»، قائلًا إن «الاحتلال العقبة الرئيسية في الموضوع؛ لأنه مازال مستكبرًا ومصممًا على استمرار الحرب، ويعتقد أن الضغط العسكري على حماس يمكنه من تحقيق بعض الإنجازات».

وأكد أن «الاحتلال بعد 107 أيام لن يستطيع تحقيق أي إنجاز بالقوة العسكرية أو التدمير أو استخدام البطش»، لافتًا إلى أن الأمر اعترف به مسئولون إسرائيليون كبار.

واستطرد: «نحن معنيون بإجراء مفاوضات جدية ورسمية في الموضوع بشكل غير مباشر، المصريون والقطريون يجرون اتصالات مع الجهات المعنية، وهناك محاولة لبلورة رؤية واضحة حول كل القضايا المطروحة».

ولفت إلى أن «الاحتلال يكابر بدعوى أنه لا يريد الخضوع لشروط حماس»، مضيفًا أن «الاحتلال هزم نفسيًا وعسكريًا وسياسيًا، وأُجبر على التسليم بالتفاوض لاستعادة المحتجزين».