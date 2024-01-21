 في ذكرى ميلاده.. أشهر إفيهات خالد صالح على شاشة السينما - بوابة الشروق
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في ذكرى ميلاده.. أشهر إفيهات خالد صالح على شاشة السينما


نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 4:28 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 4:28 م

احتفى السيناريست سيد فؤاد، أمس السبت، بذكرى ميلاد الفنان الراحل خالد صالح، وذلك من خلال نشر فيديو كليب مدته دقيقة واحدة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، يضم أشهر الجمل الحوارية والإفيهات التي اشتهر بها على شاشة السينما.

وكتب سيد فؤاد معلقا على الفيلم: "ذكرى ميلاد خالد صالح.. جٌمل وإيفيهات عايشة معانا".

وضم الكليب عبارات منها "أنا بابا يالا" من فيلم تيتو، و"يا حاجة عيب تبقي كبيرة كدا وتكدبي"، و"إهرب يا ياسين إهرب ربنا معاك" من فيلم حرب ايطاليا،
و"الحب من غير أمل أسمى معاني الحاجات يا يسرية"، من فيلم أحلى الأوقات،
و"اللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في مصر" من فيلم هي فوضي.

يذكر أن صداقة السيناريست سيد فؤاد مع الفنان الراحل خالد صالح بدأت من مسرح كلية الحقوق في جامعة القاهرة، حيث كانا ضمن قائمة طويلة من النجوم الذين تخرجوا من المسرح الجامعي في تلك الفترة، ومنهم خالد الصاوي وطارق عبدالعزيز، وآخرين.

 


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