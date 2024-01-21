العميد محمود محيي الدين: نتنياهو صدَّق على عملية برية كبيرة بجنوب لبنان

كشف العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، عن مصادقة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه على خطة العمليات العسكرية لاقتحام الحدود اللبنانية لضرب حزب الله، إضافة إلى خطة العمليات المستقبلة بقطاع غزة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى سحب جيش الاحتلال الفرقة 36 من مسرح العمليات بقطاع غزة؛ بهدف التحضير إلى عملية برية كبيرة في جنوب لبنان.

وتوقع رد حزب الله اللبناني خلال الـ 48 ساعة المقبلة؛ على استهداف الاحتلال أربعة مستشارين عسكريين إيرانيين من الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤول وحدة المعلومات خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، وأسفر عن 10 قتلى، الجمعة.

وأشار إلى اعتماد حزب الله على الطائرات المسيرة دون طيار خلال مواجهته المقبلة مع إسرائيل بشكل أكبر من الصواريخ الموجهة، قائلا: «المفاجأة التي يحرضها حزب الله ليس ما يتم تروجيه عن امتلاكهم 150 ألف صاروخ، ولكن في تنوع قدرات الطائرات الانتحارية التي تصيب الهدف».