مركز الصحفيين في أفغانستان: القبض على مراسل محلي لوكالة كيودو اليابانية بكابول

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أكد مركز الصحفيين الأفغان، اليوم الأحد، إلقاء القبض على مراسل محلي يعمل لدى وكالة كيودو اليابانية للأنباء ويدعى إحسان أكباري، حيث طالب المركز بالإفراج الفوري عنه وبدون شروط.

وأكد شقيق أكباري للمركز، احتجاز الصحفي الأربعاء الماضي، وبعد ذلك صادر مسؤولو الاستخبارات حاسبه المحمول وكاميرا وهواتفه المحمولة.

وأوضح المركز، أن هذه ثالث واقعة من نوعها تحدث خلال الأسبوع الماضي.

وكان تم الإفراج عن صحفيين أفغانيين لفترة وجيزة، ولكن تم الإفراج عنهما بكفالة لاحقا.

وأشار المركز، إلى أن عمليات "الاعتقال الجماعية" للصحفيين تعزز الخوف والرقابة الذاتية داخل المجتمع الصحفي في أفغانستان.