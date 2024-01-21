السعودية: إزالة 43 مليون محتوى متطرف لـ3 تنظيمات إرهابية العام الماضي

أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" السعودي، أنه نجح بالتعاون مع منصة "تليجرام"، في إزالة 43 مليون محتوى متطرف لـ3 تنظيمات إرهابية في عام 2023.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد، أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" وبالتعاون مع منصة "تليجرام"، وأصلا جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية، حيث نجحا خلال الربع الأخير من 2023، من إزالة 20 مليونا و92 ألفا و547 محتوى متطرفًا وإغلاق 801 قناة مستخدمة في بث تلك المحتويات المتطرفة.

وأشارت إلى أن إجمالي نتائج العمل المشترك خلال عام 2023، إزالة 43 مليونا و869 ألفا و753 محتوى متطرفًا وإغلاق 6264 قناة متطرفة.

ووفق الصحيفة، رصد فريق اعتدال زيادة في نشاط نشر الدعاية المتطرفة خلال الربع الأخير من عام 2023 والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش و هيئة تحرير الشام – والقاعدة)، حيث تمت إزالة 14 مليونا و64 ألفا و489 محتوى متطرفا، وإغلاق 404 قنوات متطرفة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وإزالة ثلاثة ملايين و781 ألفا و568 محتوى متطرف وإغلاق 207 قنوات متطرفة لهيئة تحرير الشام الإرهابية".

وقالت إنه تمت إزالة مليونين و246 ألفا و490 محتوى متطرفًا وإغلاق 190 قناة متطرفة تعود لتنظيم القاعدة.