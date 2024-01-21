مركز تحديث الصناعة ينظم زيارة لمجموعة M42 الإماراتية للترويج للفرص الاستثمارية

نظم المركز برئاسة دعاء سليمة زيارة لمجموعة M42 القابضة الإماراتية لعدد من الشركات المصرية التي تعمل بمجال تصنيع اللقاحات البشرية، وذلك في إطار متابعة اهتمام مركز تحديث الصناعة بالترويج للفرص الاستثمارية.

وقامت دعاء سليمة باستقبال، الرئيس التنفيذي للعمليات فهد المرزوقي، ومدير ادارة العلاقات الحكومية والدولية للمجموعة خالد الزعابي، للتعريف بمناخ الاستثمار بمصر وعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الأدوية، وقاما كلاً من رئيس قطاع الصناعات الطبية ومدير إدارة برامج القيمة المضافة بالمركز باصطحاب الوفد أثناء زيارة الشركات لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تصنيع اللقاحات.

وأسفرت نتائج الزيارة، عن عدد من الأنشطة الأخرى التي يمكن التعاون فيها مثل الذكاء الاصطناعي، وتوفير "المراقبة التنبؤية" لمياه الصرف الصحي وبرامج التنبؤ المبكر لمرض السرطان.

وترتكز أعمال المجموعة الإماراتية على 6 محاور رئيسية بالإضافة إلى قطاع المستشفيات والرعاية الصحية وتتمثل في البحوث والتطوير، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وبرامج وخدمات الحوسبة السحابية وخاصة بقطاع الرعاية الصحية، علوم الجينوم، التشخيص المتقدم، وتمتلك الشركة القابضة أكبر معمل مختبرات للتشخيص، علوم البيئة وتوفير المراقبة التنبؤية لمياه الصرف الصحي، والاختبارات الصناعية المتقدمة، وخدمات التتبع البيئي الشامل وإعداد التقارير من خلال التحليلات المتطورة بالإضافة إلى قطاع الأدوية.