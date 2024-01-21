تعليم القاهرة: تحقيق الشفافية أثناء تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، حيث يؤدي طلابها وعددهم (٢٤٦) في (١٢) لجنة، امتحان مادة الجبر والاحصاء "فترة أولى"، وامتحان مادة التربية الفنية "فترة ثانية".



وتناقش موسى، مع عدد من الطلاب حول مستوى الامتحان، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة، فضلا عن تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واطمأن على تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية والمتابعة الجادة من القائمين عليها.



وحرص خلال الجولة على طمأنة الطلاب على الشفافية في التصحيح، مؤكدا أن تحقيق مصلحتهم تأتي في المقام الأول، وشدد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان.