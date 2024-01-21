صلاح: أنا جزء صغير في منظومة المنتخب

أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر أنه جزء صغير في منظومة الفريق لكنه لديه القدرة على صناعة الفارق لذلك يثق اللاعبين في وجوده بالملعب.

وأضاف صلاح في المؤتمر الصحفي لمباراة كاب فيردي والمقرر لها غدا الإثنين:" "أنا جزء صغير في منظومة المنتخب لكنني أعرف كيف أفيد الفريق وحققت العديد من الأرقام مع مصر".

وتابع: "أعرف قدري جيدا وأنا لست صغيرا لكن اللاعبين يلعبون لمنتخب مصر وليس لي وأتفهم ثقتهم في قدراتي ورفضتهم مغاردتي للملعب في مباراة غانا، فهم يرون أنني سأفيدهم ولدي القدرة على صناعة الفارق".

وتحدث صلاح عن مقولة تحرر اللاعبين بعد خروجه، قائلا: "أتفهم هذه الأمور وهو أمر منطقي لكنني جزء من المنتخب وكل لاعب يريد أن يصنع الفارق".