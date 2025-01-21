رئيس وزراء باكستان يؤكد دعم بلاده لإعادة إعمار غزة وترسيخ وقف إطلاق النار

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني، وأكد تقديم أقصى قدر من المساهمة في مرحلة إعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر 42 يوما، في مرحلته الأولى.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية عن شريف قوله اليوم الثلاثاء، في كلمته الافتتاحية المتلفزة لاجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، إن وقف إطلاق النار جاء في أعقاب مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني بينهم رجال ونساء وأطفال وتدمير المدن.

ودعا شريف إلى أن يتحول وقف إطلاق النار المؤقت، إلى هدنة دائمة، مشيراً إلى أن باكستان أرسلت مواد إغاثة للشعب الفلسطيني رغم الصعوبات والتحديات الضخمة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل يومه الثالث، وتنتهي المرحلة الأولى منه في غضون 42 يوما، ويفترض أن يفرج خلالها عن 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني ، وتترافق مع وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.