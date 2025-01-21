طالبان تعلن إطلاق سراح أمريكيين اثنين في عملية تبادل سجناء

أعلنت حكومة طالبان الأفغانية اليوم الثلاثاء إطلاق سراح اثنين من الأمريكيين في عملية تبادل للسجناء.

ولم تذكر وزارة خارجية طالبان في كابول اسمي المواطنين الأمريكيين، ولكنها قالت إنه تم مبادلتهما في مقابل الافراج عن خان محمد، الذي تم إلقاء القبض عليه في إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان منذ عقدين، ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة في سجن في كاليفورنيا.

وقال أفراد أسرة ريان كوربيت، أحد الأمريكيين اللذين شملهما التبادل اليوم الثلاثاء إن قلوبهم تملؤها "الامتنان الكبير للحفاظ على حياته وإعادته لوطنه بعد 894 يوما كانت الأكثر تحديا وغموضا في حياتنا ".

وكانت طالبان قد قامت باختطاف كوربيت، الذي كان يعيش في أفغانستان مع أسرته وقت انهيار الحكومة التي تدعمها أمريكا خلال عام 2021، في أغسطس 2022 أثناء قيامه برحلة عمل.

وقالت الوزارة إن التبادل جاء نتيجة " مفاوضات مطولة ومثمرة" مع الولايات المتحدة، كما أنها كانت مثالا جيدا على حل المشاكل من خلال الحوار.

وجاء في بيان الوزارة " الإمارة الإسلامية تتطلع بإيجابية لتصرفات الولايات المتحدة الأمريكية التي تساعد على تطبيع العلاقات بين الدولتين وتطويرها".

وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد تحدث الأسبوع الماضي مع أقارب ثلاثة أمريكيين ، كانت تحاول الحكومة الأمريكية إعادتهم من أفغانستان، ولكن لم يكن هناك اتفاق لإعادتهم في ذلك الوقت، حسبما قال أفراد أسرهم.