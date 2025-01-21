السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام يؤيد قرار ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

أبدى السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي جراهام، الثلاثاء، دعمه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، ووصف ذلك بأنه "قرار جيد".

ووصف جراهام، عبر منصة "إكس"، اتفاقية باريس بأنها "متحيزة للغاية، فهي تمنح الصين والهند تصريحاً فعلياً، في الوقت الذي تفرض فيه تكاليف على الاقتصاد الأمريكي".

وأضاف: "لن يكون هناك حل لقضية تغير المناخ أبداً حتى تدفع الصين والهند ثمن ممارساتهما في مجال الطاقة.. تبني الصين المئات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم، وانبعاثاتها تفوق انبعاثات أمريكا"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأصدر ترامب، الاثنين، أمراً تنفيذيا بالانسحاب من اتفاقية باريس التي تم تبنيها عالمياً في عام 2015، ليعود بشكل فوري إلى سياسات ولايته الرئاسية الأولى.

وكان الرئيس السابق جو بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في 2021، بعد أن انسحب ترامب منها في ولايته الرئاسية الأولى.