السوداني مهنئا ترامب: العراق يسعى لتفعيل مذكرات التنسيق الأمني تحت مظلة احترام السيادة

بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة تسنّمه مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار السوداني في برقيته التي أوردها المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، إلى "تطلع العراق لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة، ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي، والمصالح المشتركة للبلدين، مؤكداً أهمية العمل على دعم أسس الاستقرار والأمن والتنمية إقليمياً ودولياً.

وبين السوداني أن "الحكومة العراقية تتمسك بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى تفعيل وتوسعة مديات تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الثنائية، والتنسيق الثنائي الأمني والاقتصادي، تحت مظلة احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتدعيم التبادل الثنائي في المجالات الثقافية والتكنولوجية، ومجالات الاستثمار والتنمية المستدامة".



