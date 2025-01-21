محافظ شمال سيناء: الحرب على الإرهاب استغرقت 10 سنوات لهذا السبب

قال اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن الحرب على الإرهاب استغرق عشر سنوات كونها كانت حربًا وسط مدنيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه بإمكانات القوات المسلحة كان من الممكن إنهاء الأمر في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات لكن هذا كان سيؤذي المدنيين.

وتابع: «الصعوبة البالغة كانت إزاي أنقّي واحد تكفيري أو عنصر إجرامي من وسط 1000 مدني بدون ما أصيب المدنيين».

وأشار إلى أنّ الأمن والأمان في سيناء تحقق بنسبة 1000%، مؤكدا أن نسبة الجريمة قلّت بشكل كبير في المحافظة، وهو ما تُظهره المراجعات التي تُجرى لمستويات الجريمة.

ونوه بأن المحافظة تنعم باستقرار كبير للغاية، مؤكدا أن معنويات أهالي شمال سيناء في عنان السماء.

ولفت إلى أن الدول لا تبنى بالعواطف ولكن تبنى بالعمل الجاد، مؤكدا أنه عاش على هذه الأرض منذ 1983، وقت أن تخرج في الكلية الحربية، حتى عام 2018 بشكل متواصل، حيث لم يخدم في أي منطقة أخرى.

ولفت إلى أنه لم تكن هناك تنمية حقيقية في شمال سيناء إلا عقب القضاء على الإرهاب.