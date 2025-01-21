الخطوط الجوية الليبية تنفي حدوث حريق على إحدى طائراتها

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نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، ما تداولته صفحات تواصل بشان اندلاع حريق في محرك بإحدى طائراتها، التي أقلعت من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار إسطنبول الدولي ليل الإثنين - الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، إن «الطائرة تعرضت لخلل فني بسيط جرى التعامل معه بكفاءة وفقًا لأعلى معايير السلامة الجوية المعتمدة».

وأكدت أن «الطاقم التزم بالإجراءات المعمول بها في تلك الحالات»، موضحة أن «الطائرة عادت بسلام إلى مطار معيتيقة، دون تسجيل أية إصابات أو أضرار للركاب أو أعضاء الطاقم الجوي للرحلة».

وجدّدت الشركة التزامها التام بسلامة وأمن المسافرين كأولوية قصوى، مؤكدة أنها «تحرص على اتباع أعلى معايير السلامة الدولية بجميع عملياتها التشغيلية».